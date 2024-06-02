Ахметов: «Хотелось выйти в финале, тем более, в Кубке практически все игры провёл»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Кому вы уже позвонили, кто вам позвонил?

- Конечно, родные и близкие сразу написали, конечно, самые родные и близкие, которые поддерживают, поздравили. Во многом благодаря их поддержке мы выигрываем.

- Они смотрели онлайн и здесь на трибуне, или волнуются, не смотря и потом только результат узнают?

- Кто-то смотрит дома, кто-то на трибуне, поэтому они со мной всегда.

- Вы такой спокойный. Казалось, выиграли всё, что можно в этом сезоне, можно улыбнуться и расслабиться, веселиться. Не отпускает?

- Нет, я спокоен. Конечно, хотелось выйти в финале. Тем более, в Кубке практически все игры провел. Хотелось на поле ощутить эти эмоции, но самое главное - победа команды. Мы добились того, чего хотели.