Алип: «Это какое-то чудо, сам в шоке, как забил»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Расскажи, как был забит победный гол?

- Не знаю, это какое-то чудо, сам в шоке, как забил. Сегодня перед матчем Анюков подходил, говорил: «Это твой последний шанс в сезоне забить гол. Давай уже, забивай». Я вот сейчас забил и вообще в шоке. Геннадьевич верил до конца в меня.

- Сегодня аномальная жара в Москве. Как бегалось?

- Очень было тяжело. После первого тайма у Нино и Эраковича спросил, как дышится. Они говорили, что очень тяжело. Но ничего, после 60-й минуты у нас как будто открылось второе дыхание. Надо было раньше открывать, но не получилось. Мы дожимали и забили свой гол. Спасибо всем.

- Говорили перед этой игрой, что в этом матче есть явный фаворит. Но кажется, «Балтика» заслуживает аплодисментов. Отличная игра от вас и от соперника.

- В футболе нету мелочей, надо всегда относиться к сопернику с уважением. Сегодня «Балтика» могла выиграть и заслужила это, но бог хотел, чтобы мы выиграли. Спасибо богу. Отдельно хотел сказать спасибо Богдановичу, что после первого тайма не поменял меня, а то у меня в этом сезоне такое было.

- Ты видео такое же с бразильцами запишешь, как после победы в чемпионате?

- Да, обязательно.