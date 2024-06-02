Червиченко высказался после поражения «Балтики» в Кубке России

Андрей Червиченко, который в прошлом был президентом «Спартака», дал свой комментарий после победы в Кубке России.

Напомним, сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» со счётом 2:1 и завоевал трофей Кубка России.

- Когда они обыграли «Ростов» в Кубке, я сказал, что это победа для «Балтики» будет очень дорого стоить. Куда бы в Кубке России они ни продвинулись, выиграть они его не сумеют. Эта растрата сил на два фронта может дорогого стоить, - цитирует экс-президента «Спартака» «Чемпионат».

Напомним, перед финалом турнира «Балтика» выбила из турнира столичный «Спартак», но уступила «Зениту» со счётом 1:2. В РПЛ калининградцы заняли 15 место и покинули Высшую лигу.