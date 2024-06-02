Семак: «Если взять саму игру, то победа абсолютно заслуженная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Можно ли сравнить эмоции, которые были неделю назад и сегодня?

- Отчасти только. Те эмоции были гораздо сильнее, но по тому, как складывался для нас этот матч, эмоций тоже достаточно. Ребята - молодцы сегодня, порадовали наших болельщиков, победили в матче, который сложно складывался для нас.

- Есть какой-то универсальный ответ на то, почему «Зениту» удается из раза в раз именно в концовках додавливать соперника и брать свое?

- Потому что мы играем и стараемся играть с первой и до последней минуты. Когда-то получается лучше, когда-то хуже. Но моментов было много на протяжении всего матча. Не получалось забить. Если взять саму игру, то победа абсолютно заслуженная. Конечно же, в концовке обидно для игроков «Балтики», но это футбол. По игре, по моментам мы контролировали матч, играли с первой и до последней минуты. Во втором тайм чуть лучше. Смогли победить, несмотря на то, что это было очень сложно, эмоционально и физически после чемпионата. Тем не менее, ребята - молодцы, подарили еще один праздник нашим болельщикам.

- Что происходит в тренерской голове на последних минутах? Вы выпустили Изидора. Мы посмотрели его статистику, он прекрасный пенальтист. Можно ли сказать, что уже готовились к серии пенальти?

- Вендел попросил замену. Исходя из тех игроков, которые были на поле, у Изидора хорошая скорость, неплохое чувство момента, хороший удар. Он мог забить и в игре. На тот момент пенальти не держали на первом плане.

- Не думали о серии пенальти?

- Нет.

- Нужно ли дальше продолжать критиковать защитников, чтобы они решали концовку матчей, чем еще помочь?

- Это очень сложно на протяжении сезона играть с командами, которые очень много обороняются и ждут момента, наших ошибок. Здесь нужно играть практически все время один в один, очень внимательно. Иногда получается, иногда нет.

- Подключение Алипа - запланированная история?

- Мы играем в тройку, он подключается, Караваев подключается, и Алип подключается. На стандарты он ходит и на ауты. Это то, что ему разрешено делать