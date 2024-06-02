«Зенит» обошёл «Спартак» по трофеям Кубка России

В воскресенье, 2 июня, «Зенит» в «Лужниках» встречался с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России.

Игра между командами завершилась волевой победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

Данная победа в Кубке России стала для «Зенита» уже пятой в истории. По этому показателю он обогнал московский «Спартак», у которого четыре трофея. Последний раз «красно-белые» становились обладателями национального Кубка в сезоне-2021/22.

Следующий официальный матч санкт-петербургский «Зенит» проведет 13 июля. Соперникам «сине-бело-голубых» в игре за Суперкубок России станет «Краснодар».