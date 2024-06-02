Караваев: «Я бы хотел постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Не устали побеждать, по эмоциям?

- Невозможно устать. Я бы хотел постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции.

- Получается в этом сезоне такой своеобразный хет-трик по победам. Каждая из них ценная, но какая далась сложнее?

- Все дались сложно, Суперкубок, чемпионат и Кубок были сложными. За чемпионство и Кубок мы в борьбе сначала проигрывали 0:1. Пришлось по ходу встречи переламывать это всё.

- Что происходило в перерыве в раздевалке? Потому что вы ушли на перерыв, проигрывая.

- Я вышел на замену, поэтому разминался и не слышал всего, что было. Были все недовольны. Приходилось исправлять игру, что мы и сделали.

- После победы в чемпионате эмоционально были ли опустошены, как восполняли эту энергию?

- Мы были на подъеме, мне кажется, выигрыш придал нам больше сил.