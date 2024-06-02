Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Нино и Алип творят историю: «Зенит» выиграл Кубок России, выдрав волевую победу над «Балтикой»

02 Июня 2024 • 20:00 Комментировать (2)
Балтика
1:2
Зенит
окончен

Суперфинал Кубка России свёл между собой «Балтику» и «Зенит». Калининградская команда, вылетевшая из Премьер-лиги, встречалась с петербургским клубом, на прошлой неделе выигравшим шестой чемпионат подряд.

Протокол игры  
Балтика1:2Зенит
(1:0) Фернандес Алекс II40'  
  81'Нино (1:1)
  90'Алип Нуралы (1:2)
Латышонок ЕвгенийАндраде КевинЖиров АлександрФернандес Роберто 71' (Гассама Натан ( 71') Луна ДиегоКовалёв Юрий 46' (Рыбчинский Дмитрий ( 46') Бистрович КристиянОсипов АлександрФернандес Алекс IIЛисакович Виталий 64' (Энрикес Анхело ( 64') Козлов Данила Сергеевич 87' (Аванесян Тигран ( 87')
Запасные: Бориско МаксимЛазарев ВадимКапленко КириллОстойич ИванКузьмин МаксимКоновалов ИгорьПряхин СергейРадмановац Никола
Адамов ДенисЭракович Страхинья 46' (Мантуан Густаво ( 46') Алип НуралыВендел Жералдо 90' (Изидор Вильсон ( 90') Клаудиньо Родригес  77'НиноАртур 64' (Ерохин Александр ( 64'  69') Барриос ВильмарПедро дос Сантос 84' (Мостовой Андрей ( 84') Сергеев Иван II 46' (Караваев Вячеслав ( 46') Кассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичАхметов ИльзатБардачёв МатвейРодригао де СоузаКержаков МихаилВасютин Александр
02 июня. Стадион "Лужники" (Москва).

То, что с приходом на пост главного тренера Семака «Зенит» неизменно штампует чемпионские титулы, это понятно. Но с Кубком у «сине-бело-голубых» складываются иные отношения. В 2020 году – да, «Зенит» выиграл этот турнир, победив в финале «Химки». Но в следующих трёх сезонах вылетал от тульского «Арсенала», «Алании» и московского «Динамо».

Широко отпраздновав завоёванное на флажке чемпионство, «Зенит» потратил немало эмоций, а тут надо было собраться на финал с приставкой «супер». «Балтика», наоборот, отгоревала вылет в Первую лигу. И смахнула негатив. Суперфинал Кубка был шансом для игроков калининградской команды заявить о себе, чтобы их приобрели летом клубы постатуснее. Витриной, в общем.

«Балтика» не забоялась «Зенит». А смысл бояться? Дебютный момент создали калининградцы – на восьмой минуте. Алекс Фернандес убежал по левому полуфлангу после паса Бистровича и мягко прокинул мяч в район дальнего угла. Нино в падении скорректировал сферу за лицевую линию. Сложилось впечатление, что иначе игровой снаряд прикатился бы в штангу.

В спорном эпизоде Козлов прокинул себе мяч с левой стороны, а Нино снёс Данилу в подкате. Произошло это в штрафной площадке «Зенита». Карасёв не указал на точку, а видеоассистенты не подозвали его к монитору. Но не стоило спешить обвинять судей в предвзятости по отношению к сопернику «Зенита».

На девятнадцатой минуте Семак схватился за голову, потому что петербуржцы угробили свой первый момент в матче. Клаудиньо промчался к лицевой по правому полуфлангу и выполнил передачу в центр на Сергеева. Тот замыкал пустые ворота, в которые что есть мочи пытался вернуться Латышонок. Но получился у Ивана удар левее створа.

«Зенит» перехватил инициативу. Кассьерра протыкал справа с очень острого угла, однако  Латышонок после рикошета от партнёра-защитника смахнул мяч на угловой. Ещё ряд моментов питерцы не обратили в гол, прежде чем «Балтика» бахнула результативной контратакой. Козлов получил пас от Лисаковича и прострелил направо Алексу Фернандесу, которому противопоказано было промахиваться (1:0).

В начале второго тайма могло и 2:0 стать. Лисакович сохранил хладнокровие в центре чужой штрафной. Накрывали Виталия защитники, а он подвигал мяч туда-сюда и пробил по воротам. Адамов сумел среагировать и отразил мяч в штангу. Через полторы минуты – супермомент «Зенита». Артур в контратаке обыгрался с Кассьеррой и стрельнул под перекладину. Латышонок справился – угловой.

«Зенит» включился и задвигался, в то время как балтийцы начали где-то терять концентрацию. Бистрович отдал пас внедодачу на Андраде, и мяч перехватил Вендел. Обыгрался Маркус с Кассьеррой и покатил на дальний край вратарской. Андраде в подкате не прервал путь мяча, и Клаудиньо не переиграл в ближнем бою Латышонка. Голкипер «Балтики» самоотверженно лицом парировал мяч после удара соперника.

Педро слева внешней стороной стопы выдал на Кассьерру, однако Луна, уже падая, остановил мяч для Латышонка. Защитники «Балтики» допускали ошибки, которые нивелировали большим желанием и игрой до конца. Семак бросил спасать матч Ерохина, и тот поучаствовал в псевдоголевой ситуации. Вендел забил с шестнадцати метров в левый угол и взобрался праздновать взятие ворот на рекламный щит.

Но всё это зря было, и пришла фрустрация для зенитовцев. Карасёв лично посмотрел ВАР и сказал: «После просмотра решение изменено…». Дальнейшие слова рефери утонули в радостном гуле трибун. Дело в том, что в предголевом эпизоде Ерохин попал ногой по ноге Жирова, пытаясь сыграть в мяч. Ещё жёлтая карточка прилетел к Ерохину. И счёт 1:0 остался.

«Зенит» продолжал давить, хотя вроде с меньшей мощностью. Но всё равно додавил до ничейного счёта. После углового Караваев пробил с линии штрафной, и головой с ленточки мяч вынес Рыбчинский. Вынес прямо на Нино, который проткнул мяч в сетку (1:1). Адамов вскоре едва не подарил голевую атаку «Балтике». Вратарь «Зенита» сделал плохой вынос от ворот, зато дальше отбил приличный удар Бистровича.

Адамов ещё оказался под риском потери мяча в опаснейшей зоне, но успел вынести мяч под прессом Энрикеса. А вот на правом углу вратарской был зафиксирован фол в атаке со стороны Анхело, который вёл там ближний бой с Адамовым. И «Зенит» дожал «Балтику» на 90+5-й минуте. Алип замкнул головой в правый угол подачу слева от Клаудиньо. Гассама был продавлен оппонентом. 1:2 – «Зенит» делает золотой дубль! Если считать Суперкубок-2023, то даже требл. Судьба Кубка, как и чемпионата, решилась на последних минутах.

Кирилл Иванцов

👍 2
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июня
20:31
Ахметов: «Хотелось выйти в финале, тем более, в Кубке практически все игры провёл»
20:27
Алип: «Это какое-то чудо, сам в шоке, как забил»
20:26
Червиченко высказался после поражения «Балтики» в Кубке России
20:21
Семак: «Если взять саму игру, то победа абсолютно заслуженная»
20:16
«Зенит» обошёл «Спартак» по трофеям Кубка России
20:12
Караваев: «Я бы хотел постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции»
20:00
Нино и Алип творят историю: «Зенит» выиграл Кубок России, выдрав волевую победу над «Балтикой» 2
19:47
«Зенит» сравнял счёт в матче с «Балтикой» в конце основного времени
19:32
«Зенит» наконец-то забил «Балтике», но гол отменили
18:48
«Балтика» повела в матче с «Зенитом»
18:30
Шнякин: Пока «Балтика» — это «Боруссия» в финале Лиги чемпионов
17:45
Коваленко: «Ждём не дождемся свистка, старта игры, поэтому максимальная готовность»
17:37
Семак: «Если посмотрите результаты «Реала», увидите такую же картину»
17:30
«Балтика» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 2
17:24
Игнашевич: «Никак не может один матч повлиять на моё будущее в «Балтике»
17:00
Агент Барриоса: «Надеюсь, «Зенит» обыграет «Балтику», но игра будет непростой»
16:11
Гладилин: Если «Балтика» победит «Зенит», то сотворит историю
15:06
Петржела: «Дзюба в «Зените»? Это бред, он там никому не нужен»
14:19
Агент Радмановаца: «Пока слишком рано говорить о будущем Николы»
13:44
Денис Попов: «У «Зенита» в суперфинале лёгкой прогулки не будет»
13:26
Булыкин: «В матче с «Зенитом» игроки «Балтики» могут выгодно себя продать»
11:41
Мостовой: «Балтика» будет биться с «Зенитом» до конца»
09:30
Устроит ли Игнашевич тёмную Семаку: Какие ждать составы у «Зенита» и «Балтики» в суперфинале Кубка России
02:02
Балтика - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:48
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Балтика – Зенит Кубка России – 2 июня 2024
01 Июня
23:25
Пономарёв: «Я не верю, что «Балтика» обыграет «Зенит»
19:19
Ставка и прогноз на матч Балтика — Зенит Суперфинала Кубка России — 2 июня 2024
15:49
Сергеев: «Для меня Суперфинал Кубка — особенный матч» 1
15:05
Горшков: «Балтика» — команда с характером, но шансов больше у «Зенита»
14:39
Мантуан: «Хочу, чтобы Вендел и Клаудиньо остались в «Зените»
12:40
​Эксперты назвали победителя Кубка России
12:04
Агент Сутормина: «Алексей хочет играть» 1
11:05
Ставка и прогноз на матч Балтика — Зенит Суперфинала Кубка России — 2 июня 2024
10:51
Актуальная ставка и прогноз на финальный матч Балтика — Зенит Кубка России — 2 июня 2024
10:15
Бушманов: «У футболистов «Балтики» будет сумасшедший настрой на Суперфинал Кубка России»
31 Мая
22:02
Деменко: «Балтика» точно будет биться до конца»
21:22
Хомуха уверен, что у «Зенита» возникнут проблемы с «Балтикой»
18:25
Баранник: «Балтике» нечего терять
17:45
Широков высказался о суперфинале Кубка России
17:39
Гранат рассказал, за счёт чего «Балтика» может навязать борьбу «Зениту»
15:48
Игнашевича признали лучшим тренером Кубка России
15:10
Ставка и прогноз на матч Балтика — Зенит Кубка России — 2 июня 2024
12:10
Кассьерра ответил, хочет ли он стать лучшим бомбардиром Кубка России
12:01
«Мотивация «Балтики» будет запредельной» — Семак
11:49
Семак рассказал, сыграет ли Дуглас Сантос с «Балтикой»
30 Мая
18:51
Тамерлан Мусаев — о Суперфинале Кубка России: «Буду болеть за «Балтику»
00:43
Ставка и прогноз на матч Балтика – Зенит суперфинала Кубка России – 2 июня 2024
28 Мая
17:12
Семшов: «Для меня лучший тренер этого сезона — Семак»
15:21
Агент Фернандеса: «Марио останется в «Зените»
14:50
Тарханов: «На решение Игнашевича покинуть «Балтику» повлиял вылет из РПЛ»
13:41
Агент Барбоза: «Летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы»
27 Мая
18:10
В агентстве Рони отреагировали на информацию об интересе «Зенита» 1
13:36
Латышонок — лидер по сейвам в Кубке России
26 Мая
13:33
Остойич: «Балтика» не боится «Зенит»
11:35
Игрок «Зенита» Клаудиньо: «Чемпионат был очень сложным»
25 Мая
22:22
Агент: «Будущее Клаудиньо? Сейчас не время говорить о трансферах»
22:03
Ерохин отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»
21:07
В РФС высказались о возможном изменении формата Кубка России
23 Мая
14:16
Мойзес и Бабич – лучшие центральные защитники Кубка России – 2023/24
21 Мая
21:12
Деменко заявил, что в Суперфинале Кубка России нет фаворита
18:57
Роберто Фернандес признан лучшим левым защитником Кубка России
18:34
Самый дешёвый билет на Суперфинал Кубка России стоит 500 рублей
17 Мая
12:33
Мостовой – о формате Кубка России: «Никакие это не финалы, что они напридумывали?»
09:44
Вратарь «Зенита» Адамов: «Надеюсь, выход в Суперфинал даст толчок и заряд»
16 Мая
16:43
Малафеев считает, что в суперфинале Кубка России «Зениту» будет нелегко с «Балтикой»
13:59
Семшов — об игре между «Зенитом» и ЦСКА: «Унылый матч, команды создали по одному моменту»
10:38
Наумов: «Уверен, что «Зенит» возьмёт Кубок России»
10:02
Корнеев: «Зенит» заслужил победу над ЦСКА» 2
09:48
Определился номинальный хозяин поля в Суперфинале Кубка России
15 Мая
23:34
Семак: «Хорошо сегодня играли» 2
23:27
Ахметов: «Считаю, что выиграли заслуженно»
23:23
Суперфинал Кубка России не перенесут из Москвы
23:20
Шайхутдинов: «Прошу прощения у болельщиков и командой, что мне из пяти забили пять» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
только не мясо
02 Июня 2024 в 20:25
Всех Зенитчиков с Кубком России!!!) Косяков хватало, но на зубах Финал всё-таки вытащили показав свой характер... "Балтика" - респект и уважуха - мужики!
ASSA630
02 Июня 2024 в 20:14
Интересное было кино. Зенит выиграл по делу, на классе. Балтику жалко.
Но, мля, комментатор, который то ли тупой, то ли за Зенит болеет, выбесил. Последние пятнадцать минут звук выключил.
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Зенит Зенит
1
2
7.00 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
20:31 · Кубок России
Ахметов: «Хотелось выйти в финале, тем более, в Кубке практически все игры провёл»
20:27 · Кубок России
Алип: «Это какое-то чудо, сам в шоке, как забил»
20:26 · Кубок России
Червиченко высказался после поражения «Балтики» в Кубке России
20:21 · Кубок России
Семак: «Если взять саму игру, то победа абсолютно заслуженная»
20:16 · Кубок России
«Зенит» обошёл «Спартак» по трофеям Кубка России
20:12 · Кубок России
Караваев: «Я бы хотел постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции»
19:47 · Кубок России
«Зенит» сравнял счёт в матче с «Балтикой» в конце основного времени
19:32 · Кубок России
«Зенит» наконец-то забил «Балтике», но гол отменили
18:48 · Кубок России
«Балтика» повела в матче с «Зенитом»
18:38 · Кубок России
Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти 3
18:30 · Кубок России
Шнякин: Пока «Балтика» — это «Боруссия» в финале Лиги чемпионов
17:45 · Кубок России
Коваленко: «Ждём не дождемся свистка, старта игры, поэтому максимальная готовность»
17:37 · Кубок России
Семак: «Если посмотрите результаты «Реала», увидите такую же картину»
17:24 · Кубок России
Игнашевич: «Никак не может один матч повлиять на моё будущее в «Балтике»
17:00 · Кубок России
Агент Барриоса: «Надеюсь, «Зенит» обыграет «Балтику», но игра будет непростой»
Все новости