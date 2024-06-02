Нино и Алип творят историю: «Зенит» выиграл Кубок России, выдрав волевую победу над «Балтикой»

Суперфинал Кубка России свёл между собой «Балтику» и «Зенит». Калининградская команда, вылетевшая из Премьер-лиги, встречалась с петербургским клубом, на прошлой неделе выигравшим шестой чемпионат подряд.

То, что с приходом на пост главного тренера Семака «Зенит» неизменно штампует чемпионские титулы, это понятно. Но с Кубком у «сине-бело-голубых» складываются иные отношения. В 2020 году – да, «Зенит» выиграл этот турнир, победив в финале «Химки». Но в следующих трёх сезонах вылетал от тульского «Арсенала», «Алании» и московского «Динамо».

Широко отпраздновав завоёванное на флажке чемпионство, «Зенит» потратил немало эмоций, а тут надо было собраться на финал с приставкой «супер». «Балтика», наоборот, отгоревала вылет в Первую лигу. И смахнула негатив. Суперфинал Кубка был шансом для игроков калининградской команды заявить о себе, чтобы их приобрели летом клубы постатуснее. Витриной, в общем.

«Балтика» не забоялась «Зенит». А смысл бояться? Дебютный момент создали калининградцы – на восьмой минуте. Алекс Фернандес убежал по левому полуфлангу после паса Бистровича и мягко прокинул мяч в район дальнего угла. Нино в падении скорректировал сферу за лицевую линию. Сложилось впечатление, что иначе игровой снаряд прикатился бы в штангу.

В спорном эпизоде Козлов прокинул себе мяч с левой стороны, а Нино снёс Данилу в подкате. Произошло это в штрафной площадке «Зенита». Карасёв не указал на точку, а видеоассистенты не подозвали его к монитору. Но не стоило спешить обвинять судей в предвзятости по отношению к сопернику «Зенита».

На девятнадцатой минуте Семак схватился за голову, потому что петербуржцы угробили свой первый момент в матче. Клаудиньо промчался к лицевой по правому полуфлангу и выполнил передачу в центр на Сергеева. Тот замыкал пустые ворота, в которые что есть мочи пытался вернуться Латышонок. Но получился у Ивана удар левее створа.

«Зенит» перехватил инициативу. Кассьерра протыкал справа с очень острого угла, однако Латышонок после рикошета от партнёра-защитника смахнул мяч на угловой. Ещё ряд моментов питерцы не обратили в гол, прежде чем «Балтика» бахнула результативной контратакой. Козлов получил пас от Лисаковича и прострелил направо Алексу Фернандесу, которому противопоказано было промахиваться (1:0).

В начале второго тайма могло и 2:0 стать. Лисакович сохранил хладнокровие в центре чужой штрафной. Накрывали Виталия защитники, а он подвигал мяч туда-сюда и пробил по воротам. Адамов сумел среагировать и отразил мяч в штангу. Через полторы минуты – супермомент «Зенита». Артур в контратаке обыгрался с Кассьеррой и стрельнул под перекладину. Латышонок справился – угловой.

«Зенит» включился и задвигался, в то время как балтийцы начали где-то терять концентрацию. Бистрович отдал пас внедодачу на Андраде, и мяч перехватил Вендел. Обыгрался Маркус с Кассьеррой и покатил на дальний край вратарской. Андраде в подкате не прервал путь мяча, и Клаудиньо не переиграл в ближнем бою Латышонка. Голкипер «Балтики» самоотверженно лицом парировал мяч после удара соперника.

Педро слева внешней стороной стопы выдал на Кассьерру, однако Луна, уже падая, остановил мяч для Латышонка. Защитники «Балтики» допускали ошибки, которые нивелировали большим желанием и игрой до конца. Семак бросил спасать матч Ерохина, и тот поучаствовал в псевдоголевой ситуации. Вендел забил с шестнадцати метров в левый угол и взобрался праздновать взятие ворот на рекламный щит.

Но всё это зря было, и пришла фрустрация для зенитовцев. Карасёв лично посмотрел ВАР и сказал: «После просмотра решение изменено…». Дальнейшие слова рефери утонули в радостном гуле трибун. Дело в том, что в предголевом эпизоде Ерохин попал ногой по ноге Жирова, пытаясь сыграть в мяч. Ещё жёлтая карточка прилетел к Ерохину. И счёт 1:0 остался.

«Зенит» продолжал давить, хотя вроде с меньшей мощностью. Но всё равно додавил до ничейного счёта. После углового Караваев пробил с линии штрафной, и головой с ленточки мяч вынес Рыбчинский. Вынес прямо на Нино, который проткнул мяч в сетку (1:1). Адамов вскоре едва не подарил голевую атаку «Балтике». Вратарь «Зенита» сделал плохой вынос от ворот, зато дальше отбил приличный удар Бистровича.

Адамов ещё оказался под риском потери мяча в опаснейшей зоне, но успел вынести мяч под прессом Энрикеса. А вот на правом углу вратарской был зафиксирован фол в атаке со стороны Анхело, который вёл там ближний бой с Адамовым. И «Зенит» дожал «Балтику» на 90+5-й минуте. Алип замкнул головой в правый угол подачу слева от Клаудиньо. Гассама был продавлен оппонентом. 1:2 – «Зенит» делает золотой дубль! Если считать Суперкубок-2023, то даже требл. Судьба Кубка, как и чемпионата, решилась на последних минутах.

Кирилл Иванцов