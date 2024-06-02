«Зенит» сравнял счёт в матче с «Балтикой» в конце основного времени

На протяжении 80 минут суперкубкового матча «Зенит» не мог поразить ворота «Балтики» в «Лужниках». Соперник при этом вёл с конца первого тайма после удара Алекса Фернандеса. На 68-й минуте Маркус Вендел от линии штрафной плотно стрельнул в левый угол ворот, но его голевая попытка была отменена после просмотра видеоповторов. На 81-й минуте у лучшей команды текущего сезона всё получилось. После подачи углового Вячеслав Караваев направил мяч в левый верхний угол, но Дмитрий Рыбчинский выручил, а на добивании Нино никто не помешал переправить мяч в сетку.

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