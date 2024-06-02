«Зенит» наконец-то забил «Балтике», но гол отменили

В «Лужниках» проходит суперфинальный матч Кубка России по футболу между «Балтикой» и «Зенитом». Первый тайм выиграла команда Сергея Игнашевича благодаря удару Алекса Фернандеса с передачи Данилы Козлова. Лучшая команда уходящего сезона смогла отыграться только на 68-й минуте поединка. Густаво Мантуан из пределов штрафной отпасовал под удар Венделу, который метров с 17 метко зарядил в левый нижний угол ворот. Вот только ВАР отменил взятие ворот, так как в начале атаки сфолил Александр Ерохин.

На табло остается счет 1:0. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.