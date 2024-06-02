В «Лужниках» в разгаре Суперфинал Кубка России, в котором играют «Балтика» и «Зенит». На 40-й минуте калининградцы повели в счёте. Виталий Лисакович вёл мяч по центру и сыграл на правый край штрафной, Данила Козлов прострелил вдоль рамки, и Алекс Фернандес забил почти в упор. Команда Сергея Игнашевича повела в счете - 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Балтика» повела в матче с «Зенитом»
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Сегодня, 02 Июня
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