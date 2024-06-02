Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о неназначенном пенальти в ворота «Зенита».

В середине первого тайма защитник «Зенита» Нино сбил в своей штрафной площади Данилу Козлова, но судьи оставили эпизод без внимания.

— Как можно было не назначить пенальти в ворота «Зенита»? И почему комментаторы про это не говорят? Я что-то не пониманию. Это чистейший пенальти. Почему не назначают, и никто про это не говорит? — сказал Мостовой на видео в своем телеграм-канале.

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