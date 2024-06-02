Шнякин: Пока «Балтика» — это «Боруссия» в финале Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин сравнил калининградскую «Балтику» с дортмундской «Боруссией».

«Пока «Балтика» — вчерашний Дортмунд. Плюс убивает «Зенит» на стандартах. Каждый угловой — это момент или минимум напряжение», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Напомним, 1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов – 2023/24, в котором «Боруссия» проиграла «Реалу» со счетом 0:2, но оставила очень хорошее впечатление своей игрой.

В эти минуты продолжается Суперфинал Кубка России «Балтика» - «Зенит». Пока команды не смогли распечатать ворота друг друга. За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.