Коваленко: «Ждём не дождемся свистка, старта игры, поэтому максимальная готовность»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Что за ощущения - финал Кубка России. Впервые в таком антураже оказался?

- Ощущения приятные. Антураж классный, атмосфера прекрасная, ждем не дождемся свистка, старта игры, поэтому максимальная готовность.

- Насколько тяжело было команде собраться за эту неделю? Потому что главная задача решена, плюс ко всему похмелье и все дела.

- Мы один денек буквально отдохнули.

- Насколько тебе сложно в этой части сезона, когда не так много игрового времени? Часто видно, что во время разминки буквально «копытом землю роешь», хочешь играть.

- Понятное дело, что играть хочется, но здесь такие мастера, поэтому не так просто отвоевать место в стартовом составе. Надо работать больше, наверное, чтобы закрепиться и играть чаще.

- Остаешься в «Зените» или будешь думать насчет будущего этим летом?

- Пока не знаю.