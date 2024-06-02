Семак: «Если посмотрите результаты «Реала», увидите такую же картину»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Как играть после конца чемпионата, когда команда в «золотом похмелье»?

- Похмелья никакого нет. Независимо какой турнир и какая ситуация, у главного тренера всегда голова занята. Конечно, есть определенное волнение, учитывая эмоциональный выплеск. Для тренера это действительно всегда большая проблема…

- …найти новые эмоции?

- Естественно.

- Вопрос по поводу статистики. Может быть, что-то поменялось в вашем восприятии перед матчем с «Балтикой»? Семак как тренер в чемпионате взял шесть титулов и движется к рекорду. Семак как тренер взял всего лишь один кубок. Почему так?

- Вопрос и ответ на поверхности. Учитывая сезон и еврокубки, у нас в приоритете чемпионат, естественно. Поэтому те матчи, которые мы играем в Кубке, и этот Кубок - не исключение, естественно, ротируем состав или выпускаем второй состав, тех, кто получает мало практики. В этом нет ничего странного. Если посмотрите результаты «Реала», увидите такую же картину. Очень многие команды ставят главные задачи и второстепенные.

- Проще говоря, приоритеты?

- Естественно.

- Что будете делать со стандартами «Балтики»? Мы посмотрели составы, выпускаете фланги маленькие, и линия атаки не габаритная у вас. «Балтика» по антропометрии выделяется, во многих матчах чемпионата и Кубка даже забивала после них. Что-то специально готовили или отталкивались от своей игры?

- Отталкиваемся от своей игры. У нас сейчас только один номинально крайний защитник, это Вячеслав Караваев. Конечно, нам приходится все время ввиду травмы Дугласа что-то придумывать и менять. Для Славы играть более атакующего сложно. Он игрок, который привык играть в четверке. Постараемся. Не могу сказать, что мы на стандартах играем плохо, в обороне, по крайней мере. В этом сезоне в атаке у нас не всё получается, так как нам хотелось бы. В обороне неплохо играем. «Балтика» хороша и при розыгрышах аутов, и с центра поля, и стандартными положениями, штрафными и угловыми. Посмотрим. Я думаю, стандарты - это вопрос подающего. Имея такого игрока, как Бистрович, у которого мяч летит, как пуля, на стандартах - это большое преимущество.

- Сергей Игнашевич признал, что ломал голову и не знал, по какой схеме вы будете играть. Сегодня «Зенит» - это команда с тремя центральными защитниками?

- Каждую игру отталкиваемся от того, кто в каком состоянии и форме находится. Как я уже сказал, у нас в этом сезоне очень много проблем с крайними защитниками. Первую половину начали с неготовым Марио, потом Даниил Круговой, мы его потеряли и перевели во вторую команду. Остались с травмой Дугласа, который очень много пропустил во второй части. У нас по сути один крайний защитник. Поэтому приходилось перестраиваться по ходу. У нас есть центральные защитники, поэтому пытаемся использовать тот потенциал, который у нас есть.