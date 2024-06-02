Игнашевич: «Никак не может один матч повлиять на моё будущее в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Игнашевич-футболист брал 7 раз кубок, Игнашевич-тренер вперые в финале. Сравните ощущения.

- Перед теми финалами я волновался, потому что мне нужно было играть. Сегодня ощущения немного другие. Я не волнуюсь, лично я. Больше переживаю за команду. Конечно, матч важный для наших ребят и нашего города.

- То есть волнения меньше?

- Гораздо.

- Какие игровые шансы у «Балтики»? Какие идеи есть? Вы часто встречались в этом сезоне и даже обыгрывали «Зенит». Что будет сегодня, что приготовили?

- Не люблю о таких вещах говорить перед игрой. Игра расставит всё на свои места. Кто больше заслуживает, тот и победит.

- Ориентировались на какой из этих матчей? Какой из этих четырех получился лучше по качеству, а не результату?

- «Зенит» очень разнообразно играет, очень много схем использует по ходу чемпионата. Пока мы не видели стартовый состав, очень тяжело предположить, потому что там и Артур, и Педро в составе. Можно подумать, что 4-3-3, а может быть и другая схема.

- Понятно, что «Зенит» - это «хамелеон». Но на какую схему в основном ориентировались при подготовке к этой команде?

- Вот я сейчас скажу, и Сергей Богданович сразу поменяет. На свою - 3-4-3 в атаку, а остальное все увидим.

- Как сегодняшний матч может повлиять на ваше будущее в «Балтике»?

- Никак не может один матч повлиять.

- Вы уже приняли решение по поводу своего будущего в «Балтике»?

- Да.

- Какое это решение?

- Поговорим об этом после матча.