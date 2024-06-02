Агент Барриоса: «Надеюсь, «Зенит» обыграет «Балтику», но игра будет непростой»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором петербуржцы сыграют с «Балтикой».

По мнению агента, «Балтика» способна добиться успеха в предстоящей игре за счёт мотивации.

«Я надеюсь, что выиграет «Зенит», но думаю, что будет непростая игра. Поэтому игрокам нужно серьёзно отнести отнестись к матчу и быть готовыми сражаться», — приводит слова агента Metaratings.

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится сегодня, 2 июня, в «Лужниках». Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.