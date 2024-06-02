Гладилин: Если «Балтика» победит «Зенит», то сотворит историю

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, кто является фаворитом Суперфинального матча Кубка России, в котором «Балтика» встретится с «Зенитом».

— Думаю, что «Зенит» будет фаворитом. Они должны будут показать чемпионскую игру и сыграть максимально, — сказал Гладилин «Газета.Ру».

При этом эксперт считает, что «Балтика» будет стараться. Если команда выиграет, то это будет уникальное событие, добавил Гладилин.

Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» состоится уже сегодня, 2 июня. Старт поединка запланирован на 18:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.