Денис Попов: «У «Зенита» в суперфинале лёгкой прогулки не будет»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, выиграет ли «Балтика» суперфинал Кубка России у «Зенита».

- А почему не может? Если есть все шансы. До выхода на поле шансы команд 50 на 50 Понятно, что на бумаге фаворит «Зенит». Но на сегодняшний день это матч жизни для клуба и для самих игроков «Балтики». Поэтому они максимально настроятся, и лёгкой прогулки у «Зенита» не будет.

Матч «Балтика» – «Зенит» в «Лужниках» состоится сегодня, 2 июня, в 18:00 по московскому времени.