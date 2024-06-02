Булыкин: «В матче с «Зенитом» игроки «Балтики» могут выгодно себя продать»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Балтика».

Эксперт назвал «Зенит» явным фаворитом предстоящей игры, отметив, что и «Балтика», вылетевшая в Мелбет-Первую лигу, постарается заявить о себе.

«Балтика» будет выкладываться на все сто процентов, им некуда отступать. Да, они вылетели из РПЛ, но сейчас у них есть возможность громко заявить о себе. Плюс для игроков «Балтики» будет сумасшедшая мотивация — можно выгодно себя продать», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Балтика» — «Зенит» состоится сегодня, 2 июня, в «Лужниках». Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.