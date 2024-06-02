Мостовой: «Балтика» будет биться с «Зенитом» до конца»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит».

По мнению эксперта, команда из Санкт-Петербурга является явным фаворитом предстоящей игры, однако в одной отдельной взятой встрече «Балтика» способна добиться успеха.

«Понятно, что «Зенит» — фаворит матча, тут вообще без шансов. Но «Балтике» некуда отступать — они будут биться до конца. В одном матче может быть всё что угодно. Главное, чтобы был хороший футбол», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники». Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.