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Кубок России

Ташуев оценил шансы «Балтики» победить «Зенит» в суперфинале

02 Июня 2024 • 10:55 Комментировать

Российский специалист Сергей Ташуев дал комментарий относительно предстоящего суперфинала Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

«У «Зенита» нет явного преимущества. Шансы примерно 60 на 40 в пользу Санкт-Петербурга. У «Балтики» хороший состав, там есть исполнители. Тем более в Кубке решают детали и нюансы», - передает слова Ташуева Metaratings.ru.

Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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