Ташуев оценил шансы «Балтики» победить «Зенит» в суперфинале

«У «Зенита» нет явного преимущества. Шансы примерно 60 на 40 в пользу Санкт-Петербурга. У «Балтики» хороший состав, там есть исполнители. Тем более в Кубке решают детали и нюансы», - передает слова Ташуева Metaratings.ru.