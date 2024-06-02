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Устроит ли Игнашевич тёмную Семаку: Какие ждать составы у «Зенита» и «Балтики» в суперфинале Кубка России

02 Июня 2024 • 09:30 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.20 X 4.30 2 1.50
Через 8 ч. 13 мин.

В суперфинале Кубка России сразятся «Балтика» и «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Балтика»: Латышонок, Роберто Фернандес, Луна, Жиров, Андраде, Ковалёв, Бистрович, Козлов, Лисакович, Энрикес, Алекс Фернандес.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Артур.

За «Балтику» не сыграют травмированные нападающие Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе. У «Зенита» восстанавливается после операции крайний защитник Марио Фернандес.

Наверняка этот матч станет последним в «Балтике» для многих футболистов и Сергея Игнашевича. Вполне возможно, что Данила Козлов и Евгений Латышонок следующий сезон проведут как раз в «Зените».

Петербургский клуб на прошлых выходных стал чемпионом России, обойдя на финише 30-го тура «Краснодар» и «Динамо». «Балтика» же напрямую вылетела из РПЛ с предпоследнего места.  

Суперфинальный матч между «Балтикой» и «Зенитом» в «Лужниках» начнётся сегодня, 2 июня, в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика

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БАЛТИКА ЗЕНИТ
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