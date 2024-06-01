Пономарёв: «Я не верю, что «Балтика» обыграет «Зенит»

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

«Я не верю, что они победят «Зенит». Это бесполезный вариант. На 80% питерцы завоюют кубок, они соберутся на игру. «Балтика», вероятнее всего, перегорит, они уже вышли в финал. Для них это почетно», — цитирует бывшего футболиста издание Betonmobile.

При этом Пономарёв отметил работу наставника калининградского клуба Сергея Игнашевича, который смог вывести коллектив в финал турнира.

Напомним, что встреча между соперниками состоится 2-го июня в Москве на стадионе «Лужники». Игра запланирована на 18:00 по московскому времени.