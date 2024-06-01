Сергеев: «Для меня Суперфинал Кубка — особенный матч»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России против «Балтики».

Сергеев признался, что очень хочет выиграть Кубок России, которого в его коллекции трофеев до сих пор.

«Для меня Суперфинал Кубка — особенный матч. Потому что у меня получилось в России выиграть Вторую лигу, Первую лигу, Премьер-лигу, Суперкубок. А вот Кубка России до сих пор нет. Хотелось бы, конечно, и этот трофей в коллекцию», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится завтра, 2 июня, в Москве на стадионе «Лужники». Начало этой встречи запланировано на 18:00 по местному времени.