Горшков: «Балтика» — команда с характером, но шансов больше у «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором петербургская команда сыграет с «Балтикой».

«Если брать мастерство команд, шансов на победу больше у «Зенита». «Балтика» — команда с характером, они уже покинули РПЛ, поэтому для них финал Кубка — это дополнительная мотивация», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Кроме того, эксперт предположил, что разговоры об уходе главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича не скажутся на калининградской команде.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится завтра, 2 июня, на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 по московскому времени.