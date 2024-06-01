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Кубок России

Алексей Березуцкий назвал явного фаворита суперфинала Кубка России

01 Июня 2024 • 13:07 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом».

«Здесь есть явный фаворит, это «Зенит». Но «Балтика» может побороться. Финал состоит из одного матча, всё может быть», - передает слова Березуцкого «Советский спорт».

Суперфинал Кубка России состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 2 июня. Начало поединка запланировано в 18:00 по столичному времени.

Напомним, что по итогам сезона Премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» заняла предпоследнее место и вылетела в первый дивизион.

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