Алексей Березуцкий назвал явного фаворита суперфинала Кубка России

Экс-футболист московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом».

«Здесь есть явный фаворит, это «Зенит». Но «Балтика» может побороться. Финал состоит из одного матча, всё может быть», - передает слова Березуцкого «Советский спорт».

Суперфинал Кубка России состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 2 июня. Начало поединка запланировано в 18:00 по столичному времени.

Напомним, что по итогам сезона Премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» заняла предпоследнее место и вылетела в первый дивизион.