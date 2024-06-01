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Кубок России

Бушманов: «У футболистов «Балтики» будет сумасшедший настрой на Суперфинал Кубка России»

01 Июня 2024 • 10:15 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.40 X 4.15 2 1.48
02.06 18:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит».

Специалист отметил, что предстоящая игра — это отличный шанс для «Балтики» выиграть трофей. Поэтому, как считает Бушманов, футболисты калининградской команды выйдут на поле с запредельным настроем.

«Сам Суперфинал Кубка России — достаточная мотивация для команды Игнашевича. Возможно, игроки калининградцев больше никогда в жизни не сыграют в таком матче», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».  

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится завтра, 2 июня, в Москве. Начало этой игры запланировано на 18:00 по местному времени.

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