Бушманов: «У футболистов «Балтики» будет сумасшедший настрой на Суперфинал Кубка России»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит».

Специалист отметил, что предстоящая игра — это отличный шанс для «Балтики» выиграть трофей. Поэтому, как считает Бушманов, футболисты калининградской команды выйдут на поле с запредельным настроем.

«Сам Суперфинал Кубка России — достаточная мотивация для команды Игнашевича. Возможно, игроки калининградцев больше никогда в жизни не сыграют в таком матче», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится завтра, 2 июня, в Москве. Начало этой игры запланировано на 18:00 по местному времени.