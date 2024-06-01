Точилин: «Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой»

«Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой». Но не раз бывало, что все считали «Зенит» фаворитом, а у них был недонастрой, хотя в финале турнира такое вряд ли может случиться», - передает слова эксперта «РБ Спорт».