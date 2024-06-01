Точилин: «Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой»

Экс-футболист, а ныне тренер Александр Точилин поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
«Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой». Но не раз бывало, что все считали «Зенит» фаворитом, а у них был недонастрой, хотя в финале турнира такое вряд ли может случиться», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что суперфинал турнира состоится в воскресенье, 2 июня. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Поединок примет московская арена «Лужники».
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