Деменко: «Балтика» точно будет биться до конца»

Максим Деменко, бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» поразмышлял о Суперфинале Кубка России. В главном матче турнира 2 июня в воскресенье в «Лужниках» сойдутся питерский «Зенит», чемпион России и вылетевшая в Мелбет-Первую лигу калининградская «Балтика».

«Балтика» точно будет биться до конца. Сергей Игнашевич понимает все эти моменты, как против «Зенита» играть – максимально от обороны, тщательные контратаки», - рассуждает Деменко для Vprognoze.ru, добавляя, что по классу «Зенит», разумеется, сильнее.

Как добавил эксперт, если «Зенит» первым откроет счёт и в первом тайме, то не исключено, что в будущем питерцы могут забить и ещё два-три гола.