Хомуха уверен, что у «Зенита» возникнут проблемы с «Балтикой»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о суперфинале Кубка России с калининградской «Балтики».

«Если «Балтика» будет играть от обороны в низком блоке, то шанс будет, потому что у «Зенита» всегда возникают серьезные проблемы против таких команд. Оценил бы шанс «Балтики» взять трофей в 30», — цитирует бывшего футболиста издание Legalbet.

При этом Хомуха считает, что петербургский клуб является фаворитом.

Напомним, что суперфинал Кубка России «Балтика» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Лужники» 2 июня. Начало встречи — в 18:00 (мск).