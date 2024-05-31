Баранник: «Балтике» нечего терять

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о Суперфинале Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Балтикой».

По мнению эксперта, «Балтике» уже нечего терять, однако команда еще может громко хлопнуть дверью.

«Но мой прогноз появился не сегодня, а гораздо раньше — «Зенит» выиграет и чемпионство, и Кубок», — цитирует Баранника Vprognoze.

Суперфинал Кубка России «Балтика» - «Зенит» пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени.

Напомним, последний раз «Зенит» выигрывал национальный Кубок в сезоне-2019/20.