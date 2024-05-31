Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о суперфинале Кубка России, в котором сыграют «Балтика» и «Зенит».

«В финальном матче всё может случиться. На бумаге «Зенит» - потенциальный победитель. Как будет на деле, покажет игра», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Суперфинал Кубка России пройдёт в воскресенье, 2 июня. Битва за трофей в «Лужниках» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что «Зенит» на прошлых выходных стал чемпионом России шестой год подряд.