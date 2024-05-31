Гранат рассказал, за счёт чего «Балтика» может навязать борьбу «Зениту»

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче между «Балтикой» и «Зенитом» в рамках Суперфинала Кубка России.

«Однозначно фаворит — «Зенит». Надежда «Балтики» в том, что это один матч. В нем может произойти все, что угодно», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Эксперт считает, что шанс «Балтики» в физической готовности, дисциплине и самоотдачи, других вариантов у команды нет.

Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» пройдет 2 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Действующим обладателем национального Кубка является московский ЦСКА.