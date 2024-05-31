Игнашевича признали лучшим тренером Кубка России

Рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич был признан лучшим тренером сезона в Кубке России. О том, что Игнашевич победил в голосовании с 38% голосов, сообщается в телеграм-канале турнира.

Под руководством Игнашевича «Балтика» дошла до суперфинала Кубка России. В решающей битве за трофей калининградская команда сыграет против «Зенита». Игра пройдёт в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня.

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Стоит сказать, что «Балтика» вылетела из Премьер-лиги, финишировав на предпоследней позиции в таблице.