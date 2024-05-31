Алдонин: «Балтика» даст бой «Зениту»

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин дал комментарий по предстоящему суперфиналу Кубка страны между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом».

«Фаворит - «Зенит», но для всего Калининграда этот матч будет иметь колоссальное значение. Мне кажется, будет интересный финал, в котором не будет доминирования «Зенита». «Балтика» даст бой», - передает слова Алдонина «Чемпионат».

Суперфинал «Балтика» - «Зенит» состоится на стадионе «Лужники» в воскресенье, 2 июня. Начало противостояния запланировано в 18:00 по московскому времени. По итогам сезона РПЛ питерцы стали чемпионами, а калининградцы вылетели в первый дивизион.