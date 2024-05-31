Кассьерра ответил, хочет ли он стать лучшим бомбардиром Кубка России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что у него нет цели стать лучшим голеадором розыгрыша Кубка России.

— Для меня самое важное, чтобы победила команда, а мы завоевали титул. Я буду помогать команде, и не важно, кто забьет, — цитирует Кассьерру пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 «Зенит» завоевал золотые медали, а Кассьерра стал лучшим бомбардиром. На счету колумбийца 21 гол в 28 встречах.

Суперфинал Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 2 июня. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.