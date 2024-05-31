«Мотивация «Балтики» будет запредельной» — Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Балтикой».

«Мотивация соперника будет запредельной. Весеннюю часть они провели очень хорошо по качеству, поэтому предстоящий матч для них — шанс реабилитироваться и войти в историю», — приводит слова Семака телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Уже в воскресенье, 2 июня, «Балтика» и «Зенит» сыграют между собой в рамках Суперфинала Кубка России. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в главном матче прошлого розыгрыша одолел «Краснодар».