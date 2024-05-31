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Кубок России

Семак рассказал, сыграет ли Дуглас Сантос с «Балтикой»

31 Мая 2024 • 11:49 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.20 X 4.20 2 1.48
02.06 18:00

Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, рассказал о состоянии защитника Дугласа Сантоса.

2 июня «Зенит» встретится с «Балтикой» в Суперфинале Кубка России, встреча начнётся в 18:00 по столичному времени.

- Пока не тренируется Дуглас Сантос. Шансы сыграть есть, но его участие пока под вопросом, - цитирует главного тренера «сине-бело-голубых» «Матч ТВ».

Семак добавил, что в предстоящей игре его команде точно не поможет защитник Марио Фернандес.

Дуглас Сантос является игроком российского клуба с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец провёл во всех турнирах 36 матчей, забил три гола и сделал столько же ассистов на партнёров.

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