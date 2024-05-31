Семак рассказал, сыграет ли Дуглас Сантос с «Балтикой»

Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, рассказал о состоянии защитника Дугласа Сантоса.

2 июня «Зенит» встретится с «Балтикой» в Суперфинале Кубка России, встреча начнётся в 18:00 по столичному времени.

- Пока не тренируется Дуглас Сантос. Шансы сыграть есть, но его участие пока под вопросом, - цитирует главного тренера «сине-бело-голубых» «Матч ТВ».

Семак добавил, что в предстоящей игре его команде точно не поможет защитник Марио Фернандес.

Дуглас Сантос является игроком российского клуба с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец провёл во всех турнирах 36 матчей, забил три гола и сделал столько же ассистов на партнёров.