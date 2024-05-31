Мостовой высказался о матче между «Балтикой» и «Зенитом»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой высказал мнение о финальном матче между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом» в суперфинале Кубка России.
«В финале может произойти невозможное, потому что для «Балтики» это будет матч жизни. Они в первый раз будут играть в суперфинале Кубка. Для любого футболиста это трофей на всю жизнь», - цитирует Мостового «Чемпионат».
Решающий матч турнира между «Балтикой» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 2 июня, на столичной арене «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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