Кечинов назвал явного фаворита суперфинала Кубка России

«Если будет хороший настрой, сумасшедшая самоотдача и везение, то у «Балтики» будут шансы в суперфинале с «Зенитом». Но сейчас на бумаге в это мало верится. «Зенит» явный фаворит», - передает слова эксперта «Чемпионат».