Кечинов назвал явного фаворита суперфинала Кубка России

Экс-футболист московского «Спартака» Валерия Кечинов поделился мыслями о предстоящем суперфинале Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
«Если будет хороший настрой, сумасшедшая самоотдача и везение, то у «Балтики» будут шансы в суперфинале с «Зенитом». Но сейчас на бумаге в это мало верится. «Зенит» явный фаворит», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Суперфинал Кубка России «Балтика» - «Зенит» состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 2 июня. Начало встречи запланировано в 18:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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