Ветеран ЦСКА: «Я уверен в победе «Зенита»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

«Я уверен в победе «Зенита». Чтобы «Балтика» выиграла, петербуржцы должны сыграть крайне плохо. «Зенит» намного сильнее. Петербуржцы имеют хорошие шансы на золотой дубль», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что суперфинал состоится в воскресенье, 2 июня, в Москве. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.

По итогам сезона РПЛ «Зенит» стал чемпионом, а «Балтика» вылетела в ФНЛ.