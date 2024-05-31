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Кубок России

Ветеран ЦСКА: «Я уверен в победе «Зенита»

31 Мая 2024 • 08:51 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

«Я уверен в победе «Зенита». Чтобы «Балтика» выиграла, петербуржцы должны сыграть крайне плохо. «Зенит» намного сильнее. Петербуржцы имеют хорошие шансы на золотой дубль», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что суперфинал состоится в воскресенье, 2 июня, в Москве. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.

По итогам сезона РПЛ «Зенит» стал чемпионом, а «Балтика» вылетела в ФНЛ.

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