Тамерлан Мусаев — о Суперфинале Кубка России: «Буду болеть за «Балтику»

Экс-форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев, ныне выступающий за «Балтику», поделился комментарием о предстоящем матче между калининградцами и «Зенитом».

«Рад выходу «Балтики» в Суперфинал Кубка России. С нетерпением этот финал жду. Верю и буду болеть за них», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

По мнению футболиста, у команд одинаковые шансы на трофей, ведь розыгрыш Кубка отличается от чемпионата.

Суперфинал Кубка России «Балтика» - «Зенит» состоится в воскресенье, 2 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 «Зенит» стал обладателем золотых медалей, а «Балтика» вылетела в Мелбет-Первую лигу.