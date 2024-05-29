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Кубок России

Назначен судья на суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой»

29 Мая 2024 • 12:21 Комментировать

Стало известно, какая судейская бригада отработает на суперфинале Кубка России «Зенит» - «Балтика»

Как информирует пресс-служба Российского футбольного союза, главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв. Его ассистентами будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов, резервный арбитр - Виталий Мешков, резервный помощник - Андрей Образко. На систему ВАР назначен Сергей Иванов, ассистент - Владимир Москалёв.

Напомним, что суперфинал Кубка России между «Зенитом» и калининградской «Балтикой» состоится на стадионе «Лужники» 2 июня. Начало поединка запланировано в 18:00 по московскому времени.

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