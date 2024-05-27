Латышонок — лидер по сейвам в Кубке России

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок является лидером по сейвам в текущем розыгрыше Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По сведениям источника, в семи матчах национального Кубка Латышонок совершил 16 сейвов. Кроме того, у 25-летнего голкипера самый высокий процент отраженных ударов – 88. На второй позиции в рейтинге оказался вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (13 сейвов), а замыкает тройку голкипер «Динамо» Игорь Лещук (12).

В воскресенье, 2 июня, «Балтика» сыграет в Суперфинале Кубка России с «Зенитом». Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.