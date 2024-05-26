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Кубок России

Остойич: «Балтика» не боится «Зенит»

26 Мая 2024 • 13:33 Комментировать
Балтика
...
Зенит
02.06 19:00

Игрок «Балтики» Иван Остойич поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России против «Зенита», который вчера, 25 мая, официально стал победителем РПЛ.

По словам сербского футболиста, в «Балтике» не боятся «Зенит» и смогут найти слабые места в игре действующего чемпиона страны.

«В финале не важно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть», — приводит слова Остойича «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 2 июня в Москве. Начало этой игры запланировано на 18:00 по местному времени.

Отметим, команда Сергея Игнашевича, занявшая предпоследнее 15-е место в минувшем розыгрыше РПЛ, следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.  

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