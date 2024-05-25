Агент: «Будущее Клаудиньо? Сейчас не время говорить о трансферах»

Луис Фернандо Гарсия, футбольный агент, клиентом которого является вингер «Зенита» Клаудиньо, рассказал о будущем бразильского игрока.

«Будущее Клаудиньо? Сейчас не время говорить о трансферах. Впереди у «Зенита» ещё один финал», — цитирует Гарсию издание «РБ Спорт».

Напомним, что «сине-бело-голубые» в суперфинале Кубка России сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«Зенит» накануне в шестой раз подряд одержал победу в первенстве страны. Коллектив Сергея Семака по итогам чемпионата России заработал 57 баллов.