Ерохин отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о появившихся слухах, что в его услугах заинтересован «Краснодар».

Трудовой договор игрока с петербургским клубом рассчитан до середины лета этого года.

«У нас ещё есть финал Кубка России. Сейчас будет время, а все официальные заявления со стороны клуба будут сделаны. Все прочитают», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «сине-бело-голубые» в суперфинале Кубка России сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча запланирована на 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Также «Зенит» накануне в шестой раз подряд одержал победу в первенстве страны.