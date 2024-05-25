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Кубок России

В РФС высказались о возможном изменении формата Кубка России

25 Мая 2024 • 21:07 Комментировать
Балтика
...
Зенит
02.06 19:00

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, дал комментарий по поводу возможной реформы формата Кубка России.

По словам Митрофанова, он не является сторонником нынешнего формата розыгрыша национального кубка.

«Считаю его [формат] не совсем спортивным, но тем не менее он интересен болельщикам. Мы с титульным спонсором рассматриваем варианты его лёгкой модернизации. Если не изменится международная обстановка, будем рассматривать и иной формат. Это рабочий момент», - цитирует Митрофанова сайт «Матч ТВ».

В воскресенье, 2 июня, в «Лужниках» пройдёт суперфинал Кубка России. Трофей будут разыгрывать «Зенит» и «Балтика». Питерцы в субботу стали чемпионами Премьер-лиги, а калининградцы вылетели из топ-дивизиона.

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