В РФС высказались о возможном изменении формата Кубка России

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, дал комментарий по поводу возможной реформы формата Кубка России.

По словам Митрофанова, он не является сторонником нынешнего формата розыгрыша национального кубка.

«Считаю его [формат] не совсем спортивным, но тем не менее он интересен болельщикам. Мы с титульным спонсором рассматриваем варианты его лёгкой модернизации. Если не изменится международная обстановка, будем рассматривать и иной формат. Это рабочий момент», - цитирует Митрофанова сайт «Матч ТВ».

В воскресенье, 2 июня, в «Лужниках» пройдёт суперфинал Кубка России. Трофей будут разыгрывать «Зенит» и «Балтика». Питерцы в субботу стали чемпионами Премьер-лиги, а калининградцы вылетели из топ-дивизиона.