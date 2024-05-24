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Медина: Поражение от «Балтики» — самое незаслуженное в моей карьере

24 Мая 2024 • 17:01 Комментировать
Балтика
1:0
Спартак Москва

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием о поражении в матче с «Балтикой».

Напомним, «красно-белые» уступили на выезде калининградцам в финальном матче Кубка России Пути регионов и покинули турнир.

Футболист признался, что поражение от «Балтики» стало самым незаслуженным в карьере.

«Наша цель была выиграть титул, ведь мы — «Спартак». И мы заслуживали победы. Но в футболе такое случается», — приводит слова Медины «Чемпионат».

Парагваец также отметил игру вратаря «Балтики» Евгения Латышонка. По мнению спартаковца, голкипер провел лучший матч в своей жизни.

25 мая «Спартак» проведет последний матч сезона против «Оренбурга». Встреча 30-го тура РПЛ начнется в 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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