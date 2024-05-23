Педро — о дубле «Спартаку»: «Это был невероятный выброс адреналина»

Нападающий «Зенита» Педро дос Сантос поделился эмоциями о своём дубле в ворота московского «Спартака».

«Это был невероятный выброс адреналина. Я едва покинул дом и не только оформил дубль, но и забил самый красивый гол в карьере», — приводит слова Педро издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, бразилец присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно. В составе «сине-бело-голубых» 18-летний вингер забил три гола в 14 матчах во всех турнирах.

25 мая «Зенит» примет на своем поле «Ростов» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.